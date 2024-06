Ritorna lo ‘Slò Fest’: "Valorizziamo il territorio"

Scoprire luoghi nascosti, culture diverse e prodotti locali rispettando l’ambiente e procedendo con calma. Sono questi i principi dello ‘slow turism’, un nuovo modo di viaggiare in netta controtendenza rispetto a un mondo sempre più frenetico, in cui le giornate degli individui sono scandite da scadenze serrate.

È proprio per promuovere il viaggio lento e sostenibile che nel 2022 l’associazione forlivese Inzir ha lanciato il festival ‘Slò Fest’. Dal 10 al 15 giugno si svolgerà la terza edizione, con incontri, concerti e attività all’aria aperta. Il programma è stato presentato ieri alla presenza del presidente di Inzir Riccardo Cattalini, del direttore artistico Mattia Fiorentini e della socia del circolo Alessandria Salieri. “Abbiamo ideato il festival per sostenere questo modo di viaggiare, con attività che diano valore al nostro territorio” spiega Cattalini.

L’edizione di quest’anno propone un programma particolarmente ricco e variegato, con ospiti che hanno sposato in pieno la filosofia del turismo lento. Si comincia lunedì alle 21 nella Piazzetta delle Operaie in via Fossato Vecchio 9, dove andrà in scena un incontro con Andrea Caschetto, ‘ambasciatore del sorriso’ delle Nazioni Unite. Dopo aver sconfitto un tumore al cervello ha iniziato a girare per gli orfanotrofi come volontario, applicando la terapia del sorriso. Martedì alle 20 serata outdoor con ritrovo sulle prime colline di Terra del Sole. Previste una parte di camminata e una in bicicletta. Mercoledì alle 21, alla Rocca di Bertinoro, l’autore e travel blogger Gianluca Gotto illustrerà il suo modo di vivere legato alla spiritualità buddista. Giovedì alle 21 nell’Arena Forlivese incontro con Andrea Nonni, conosciuto su YouTube come ‘The Pillow’. Sul suo canale (più di 800.000 iscritti) porta cortometraggi documentaristici su persone che hanno fatto scelte di vita molto particolari, come eremiti che vivono sulle montagne o tra i ghiacci dell’Artico. Venerdì doppio appuntamento a Pievequinta: alle 18 Gabriele Zelli guiderà una camminata alla scoperta della chiesa e alle 19,30 a Palazzo Morattini, in via Armelino 33, concerto sonoro tenuto da operatori olistici. Attraverso campane tibetane e gong, il pubblico sarà accompagneranno in una vera e propria esperienza sensoriale. Si chiuderà sabato alle 21 a Spinadello, Forlimpopoli, in via Ausa Nuova 741, con il concerto di Omar Conti, musicista che gira l’Italia con un pianoforte caricato sul suo maggiolone.

Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato saranno presenti food truck con prodotti locali a partire dalle 19:30. Saranno gratuiti gli eventi di lunedì, giovedì e sabato (quest’ultimo con la possibilità di lasciare un’offerta), gli altri saranno a pagamento e su prenotazione.

Per info e prenotazioni www.slofest.it e info@slofest.it.

Michele Santolini