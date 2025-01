Romba il Ferrari Club Forlimpopoli. Serata di festa per il tesseramento

Il Ferrari Club di Forlimpopoli apre la campagna di tesseramento con una serata alle 20.30 nella sala grande della Torre dell’Orologio, in piazza Garibaldi. "Nato nel 1990, il club artusiano è un punto di riferimento per tifosi e appassionati del Cavallino Rampante, sempre presente alle attività ufficiali Ferrari e protagonista ai gran premi di F1 – spiega il presidente Filippo Ambrosini –. Il sodalizio si è inoltre sempre distinto per le tante iniziative anche di carattere benefico, gli eventi organizzati e le prestigiose collaborazioni, portando qui grandi nomi del mondo dei motori".

Essendo un club ufficiale Scuderia Ferrari Club, la società consortile creata e gestita da Ferrari stessa garantisce il kit di benvenuto prodotto direttamente dalla casa madre, sconti per l’accesso ai musei di Modena e Maranello, agevolazioni per la partecipazione ai gp di Imola e Monza, inviti alle attività ufficiali, accesso gratuito ai fine settimana di Ferrari Challenge e alle Finali mondiali e l’esclusiva opportunità di effettuare la visita agli stabilimenti Ferrari. "Essere parte di Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli – conclude Ambrosini – significa anche godere del supporto di un’associazione che ama il mondo dei motori a 360º e che vuole condividere questa passione, partecipando anche a gare di altre categorie di 2 e 4 ruote".

Info: tel. 347. 0862323 (Whatsapp), forlimpopoli@scuderiaferrari.club.Matteo Bondi