"Sacchi di sabbia?. Troppo pochi"

Massimiliano Panzavolta, 58 anni, abita in via Lucinico ma a causa del maltempo è dovuto ritornare a casa del padre perché la sua abitazione si è allagata. "È successo di nuovo: non siamo riusciti a salvare niente. Sono entrati 30 centimetri d’acqua – spiega –, i mobili li avevamo comprati a dicembre dopo otto mesi da sfollati. Non si può andare via al mattino con l’ansia che se piove ti trovi la casa allagata. Se ci avessero distribuito i sacchi di sabbia forse qualcosa saremmo riusciti a rimediare... il mio vicino di casa è andato al Palafiera per prenderli ma ne davano solo dieci a famiglia. Troppo pochi. L’altra volta c’era la voglia di rialzarsi, ma ora ho il morale a terra".