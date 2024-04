’San Marino Goodbye’ di Restivo

Alle 19 al Diagonal Loft Club in via Livio Salinatore 101 a Forlì Luca Restivo presenta il suo romanzo ’San Marino Goodbye’ (Blackie Edizioni) in compagnia di Corrado Ravaioli. Restivo è nato a Castel San Pietro e vive a Milano. Autore televisivo (La7, Rai e Sky) e teatrale (‘Salutava sempre’ con Alessandro Cattelan), conduce ‘Cater XL’ su Rai Radio 2. ’San Marino Goodbye’ è il romanzo d’esordio di Luca Restivo ed è una commedia con tratti satirici che racconta di un giorno di ‘guerra’ tra San Marino e l’Italia. La trama del romanzo vede contrapposti uno zelante e preciso doganiere sammarinese che tiene oltre confine quattro italiani uno più cialtrone dell’altro che per diverse ragioni devono per forza in quella giornata entrare nel piccolo Stato. Attorno a loro si muovono altri personaggi in una commedia corale che vuole raccontare il presente, le nostre paure e manie. Ingresso libero fino a esaurimento posti.