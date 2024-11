San Mercuriale, verso il Giubileo parte un corso sulla preghiera

In vista del Giubileo 2025 ‘Pellegrini di speranza’, l’ufficio catechistico della diocesi di Forlì-Bertinoro, di cui è responsabile don Enrico Casadei, propone due percorsi di formazione sulla preghiera. Si comincia stasera alle 20.45, nella basilica di San Mercuriale, prima data del ciclo di catechesi ‘La preghiera: dialogo con Dio, respiro dell’anima’: il biblista Ludwig Monti interverrà su ‘La preghiera di Gesù’. L’appuntamento successivo sarà martedì 14 gennaio (sempre alle 20.45 a San Mercuriale) su ‘La preghiera in altre religioni: Islam e Buddismo’ con la partecipazione di Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, e di Mederipitiye Vimalaratana Thero, monaco buddista. ‘La preghiera personale del cristiano’ è il titolo dell’incontro di lunedì 10 febbraio con il teologo Sabino Chialà, mentre ‘La liturgia, scuola di preghiera’ è l’appuntamento di giovedì 13 marzo insieme al teologo Giuliano Zanchi. Il ciclo si chiuderà con l’incontro dedicato a ‘Santa Maria: immagine conduttrice della nostra preghiera’ con l’intervento di padre Ermes Ronchi lunedì 28 aprile.

Nel seminario vescovile di via Lunga, invece, è iniziato il percorso ‘Laboratori della preghiera’ e, dopo il primo appuntamento il 9 novembre intitolato ‘Entrare nel silenzio’, il prossimo sarà sabato 14 dicembre alle 17 su "Pregare con la parola". I successivi laboratori, che si svolgeranno sempre di sabato in seminario dalle 17 alle 18.45, saranno l’11 gennaio su ‘Pregare scrivendo’, l’8 febbraio su ‘Spiritualità della riconciliazione’, l’8 marzo su ‘Pregare nella messa’ e il 10 maggio su ‘Pregare adorando’. Al termine del percorso è prevista un’intera giornata di ritiro domenica 22 giugno. "Sollecitati anche da Papa Francesco – afferma il vescovo Livio Corazza – abbiamo due proposte: formazione personale a San Mercuriale, mentre in seminario si impara a pregare".

Alessandro Rondoni