Sangue nel parcheggio del supermercato. Lite furibonda, colpito al collo col cacciavite

Una lite furibonda sfocia in un accoltellamento ieri verso le 20.45 nel parcheggio del supermercato Aldi di via Bertini, che si trova nel tratto fra la tangenziale e il sottopassaggio della ferrovia. A terra, ferito, in una pozza di sangue, finisce un 30enne nordafricano, centrato tra il collo e la scapola da alcuni fendenti di un cacciavite impugnato da un altro nordafricano poi scappato oltre la ferrovia, verso viale Gramsci.

Sul posto arrivano in pochi minuti i carabinieri e le ambulanze del 118. I sanitari hanno medicato sul momento il ferito, cosciente, ma sotto choc e dolorante. Il 30enne immigrato è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Vecchiazzano. Non si conosceva fino a ieri sera tardi l’entità della ferita. Le condizioni dell’uomo erano state definite dai medici "gravi".

Immediatamente sono iniziate le indagini dei carabinieri di Forlì, che hanno cominciato a sentire alcuni testimoni che hanno assistito all’aggressione. Non si conoscono comunque le reali motivazioni della rissa poi esplosa con l’assalto col cacciavite. Gli inquirenti stanno anche cercando di capire se le telecamere di videosorveglianza del supermercato abbiano o no filmato l’attimo dell’aggressione, per cercare di identificare l’autore dei fendenti.