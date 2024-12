Sanità e solidarietà: iniziative benefiche in memoria di Floriano Focacci

Sanità e solidarietà vanno a braccetto nelle tante iniziative che si sono susseguite in città nelle scorse settimane.

Il teatro Piccolo ha ospitato l’iniziativa promossa dalla Cooperativa Casa del Lavoratore, dalla Cumpagnì dla Zercia, dal Comitato di Quartiere Bussecchio e dal Circolo Arci per ricordare Floriano Focacci, recentemente scomparso, che è stato componente attivo di tutte queste importanti realtà cittadine. Il comitato di Quartiere ha deciso di effettuare in sua memoria due donazioni benefiche, una all’Ail, e l’altra all’Irst.

Nell’unità operativa di Pediatria del Morgagni-Pierantoni si è tenuta la cerimonia di consegna dell’assegno contenente il generoso contributo che, i gestori del Bagno Mattley di Lido di Classe hanno raccolto con le tante attività proposte ai loro clienti e che ruotano attorno all’iniziativa ‘100 giorni a Natale’.

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici, in stretta collaborazione con l’associazione Diabete Romagna, si è fatto promotore di una iniziativa di sensibilizzazione presso il centro commerciale Puntadiferro, dedicata all’esecuzione di uno screening della glicemia.

Anche il gruppo Viva Forlì per la rianimazione cardiopolmonare e il primo soccorso parte al progetto IES - Insieme per l’educazione stradale, un’iniziativa che punta a sensibilizzare e formare i giovani sulle norme comportamentali da tenere sulla strada, fornendo ai ragazzi nozioni utili per reagire a eventuali emergenze.

Le due serate dedicate alla musica dei Beatles, promosse da Lions Club Forlì Host, che si sono tenute al Teatro Dragoni di Meldola, hanno fatto registrare il tutto esaurito e consentito di raccogliere, detratte le spese, 3.400 euro che sono stati immediatamente consegnati in parti uguali a due associazioni benefiche: Cure RTD Italia, che sostiene la ricerca scientifica, e CavaRei, la cooperativa sociale che si adopera per il sostegno e reinserimento delle persone con disabilità.

Sono stati consegnati all’Hospice di Forlimpopoli sette nuovi televisori che la Società NI.MA e le famiglie Silvestrini, Vespignani e Gazzoni, hanno donato alla struttura in memoria di Luciano Vespignani, recentemente scomparso.