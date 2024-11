Santa Caterina, Bertinoro in festa. Fiera e preghiere per la patrona

Tutto pronto a Bertinoro per la festa della patrona, Santa Caterina d’Alessandria, il 25 novembre al via domani, quando, dalle ore 22, il Teatro Novelli ospiterà il veglionissimo di Santa Caterina a cura dei ragazzi della Pro loco Bertinoro. La giornata clou, però, è domenica. Alle 9 dal parcheggio di via Allende partirà la Camminata di Santa Caterina, con un percorso di circa due ore, accessibile a tutti: ci sarà anche l’opportunità di visitare in anteprima il suggestivo presepe in grotta di via Monte dei Preti. La partecipazione è gratuita, info: 349.6579333. Dalle 10 alle 18 irrinunciabile l’appuntamento con la tradizionale Fiera in piazza della Libertà: stand gastronomico e banchi di esposizione a cura della Pro loco, poi castagne e vin brulè a cura dell’associazione Il Molino, Protezione Civile di Bertinoro.

Nel pomeriggio, in programma varie iniziative. Dalle 14,30 alle 17,30 Nonno Banter57 intratterrà i bambini ‘di oggi e di ieri’ con uno spazio giochi dedicato; dalle 15,30 il coro Vocal Fly proporrà al pubblico il suo repertorio musicale. Alle 16 dalla Concattedrale partirà una visita del borgo dedicata alle donne di Bertinoro (durata circa un’ora e mezza) con la guida turistica Ivan Severi: la partecipazione è gratuita. Gran finale alle 17,30 quando verranno accese le luminarie natalizie.

Per agevolare l’accesso al centro storico, dalle 15,30 alle 18,30 di domenica sarà attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi di via Badia e via Allende. Alle 17,30 di lunedì 25, il vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza (foto), presiederà la santa messa nella Cattedrale dedicata a Santa Caterina. Info: www.visitbertinoro.it.

Matteo Bondi