Scomparsi, il fumetto: "Sensibilizzo le famiglie"

Dopo il successo dell’incontro di maggio scorso alla scuola media Mercuriale di Forlì, dove si è discusso il tema della scomparsa attraverso il fumetto ‘Allarme al Parco’, Emanuela Pedri, sorella della giovane ginecologa forlivese sparita a Cles e illustratrice del volume, insieme all’associazione Penelope Italia hanno partecipato all’11° edizione del ‘San Marino Comics’. L’evento, si è svolto dal 23 al 25 agosto presso il Giardino dei Liburni a San Marino, e rappresenta un’importante opportunità per proseguire la sensibilizzazione su questo tema delicato. Il libro segue la storia di un bambino che si perde in un parco cittadino e viene ritrovato grazie all’intervento delle forze dell’ordine e al fiuto di un cane molecolare. "Il fumetto – spiega Emanuela – sta facendo il giro d’Italia attraverso le scuole che sempre di più ci chiamano per fare prevenzione e parlare con bambini e famiglie sul tema della scomparsa. Sarà un onore per me presentare il volume al ‘San Marino Comics’ e contribuire nel mio piccolo. Mia sorella ancora oggi mi accompagna verso la giusta strada". Quest’anno la manifestazione ha scelto come tema la parola ‘Believe’, ispirato alla fiaba de ‘Il mago di Oz’ per promuovere il messaggio che ogni ostacolo può essere superato con fiducia e inclusione. Penelope Italia distribuirà gratuitamente il fumetto ai presenti, con l’intento di incoraggiare la fiducia nelle istituzioni e nelle associazioni in caso di scomparsa.

v.p.