Scuola, il valzer delle nomine. Comprensivi, ecco i nuovi dirigenti. Ufficio provinciale in attesa

A pochi giorni dal ritorno degli studenti sui banchi di scuola, i sindacati avevano sollevato preoccupazioni per la mancanza di nomine di alcuni dirigenti in città, un quadro che aveva generato qualche timore sull’avvio incerto del nuovo anno scolastico. Tuttavia, la situazione si è risolta con la pubblicazione delle assegnazioni per i plessi scolastici ancora in attesa di designazione. Tra i nuovi incarichi, Nadia Mastroianni, già alla guida dell’istituto comprensivo 7 ‘Carmen Silvestroni’, assumerà anche la responsabilità del complesso di Santa Sofia. "Sono molto felice di questo nuovo ruolo – sottolinea la preside –. Pur essendo una realtà diversa con esigenze specifiche, cercherò di dare risposte puntuali ed essere presente il più possibile. Sarà un’esperienza stimolante". Giuliana Marsico è stata designata alla guida del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, mentre Barbara Casadei dirigerà l’istituto comprensivo di Modigliana. Un passaggio particolarmente delicato riguarda le scuole di Villafranca, Roncadello e San Martino in Villafranca, per le quali è stata nominata Maria Teresa Luongo, già preside dell’istituto comprensivo 8 ‘Camelia Matatia’. Luongo eredita la guida di questo plesso dopo un anno di polemiche, sollevate da genitori e insegnanti nei confronti della precedente dirigente, Sonia Mastroleo, ora in forze a Falconara Marittima (Ancona). Anche l’istituto comprensivo 4 ‘Annalena Tonelli’ sarà diretto da una figura esperta, Catia Palli, già alla guida del plesso 6 ‘Silvio Zavatti’.

L’assessora alle politiche educative, Paola Casara, ha espresso fiducia nelle nuove dirigenti del comprensorio forlivese: "Catia Palli e Maria Teresa Luongo sono due professioniste di comprovata esperienza, che conoscono bene il territorio, avendoci lavorato a lungo e in ruoli apicali. Oltre ad aver maturato un forte legame con la comunità locale, hanno gli strumenti e le capacità per costruire un dialogo importante con i nostri ragazzi e le loro famiglie. Non dimentichiamoci – continua l’amministratrice – che a Forlì si può godere di un’offerta educativa all’avanguardia, al centro di continui investimenti e maturata per rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione".

Nell’ambito delle scuole superiori, la principale novità riguarda l’Istituto Saffi-Alberti, che accoglie Vincenza Muratore, proveniente dalla Sicilia, in sostituzione di Giovanni Maria Ghidetti, che ha concluso il suo incarico per sopraggiunti limiti d’età. Nel grande e complesso valzer delle nomine del comparto scuola manca ancora quella del nuovo dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Mario Maria Nanni, responsabile uscente, concluderà il suo mandato per prendere servizio come vicario per gli affari generali, il personale docente, educativo e Ata a Bologna.

Valentina Paiano