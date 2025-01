Servizio civile, come fare domanda

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aderisce al progetto di Servizio civile 2024 ‘Comprensorio forlivese: arte e cultura’, che si propone di valorizzare il patrimonio storico e culturale per favorirne la fruizione da parte di tutta la popolazione e far conoscere l’identità del territorio come fattore di integrazione sociale.

Sei i giovani che verranno inseriti nell’ufficio turistico, nel Palazzo pretorio di Terra del Sole - museo dell’uomo e dell’ambiente e nella fortezza a Castrocaro - museo ‘L’Aquila, Le Chiavi, Il Giglio’. Requisiti richiesti avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda ed essere cittadini dell’Unione Europea o extra UE regolarmente residenti in Italia. E’ previsto un compenso mensile di 507,30 euro; 1145 le ore di servizio totali, 25 ore settimanali su 6 giorni lavorativi.

La domanda va presentata entro le 14 del 18 febbraio. Giovedì 6 febbraio si terrà un incontro di presentazione del progetto. L’incontro si svolgerà online sulla piattaforma Meet, per partecipare inviare una mail a volontariatocivile@comune.forli.fc o telefonare allo 0543.712804.

"L’amministrazione – che torna ad aderire al progetto servizio civile dopo anni di assenza - crede nel potenziale dei giovani e auspica il loro prezioso contributo nella valorizzazione del territorio", le parole del sindaco Francesco Billi.