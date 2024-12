"Sgambatoio poco curato e sporco"

Stefania Zuccherelli ha lavorato per 40 anni come infermiera, mettendosi al servizio della comunità anche in veste di volontaria. Durante i pomeriggi passeggia abitualmente nel parco Bertozzi, il più grande della Cava. Negli ultimi tempi, però, ha notato dei peggioramenti: "La zona è meno pulita rispetto al passato, a volte si trovano biciclette rotte abbandonate e alcune persone non raccolgono le deiezioni dei propri cani". I maggiori problemi riguardano lo sgambatoio, al cui interno Stefania si reca spesso con il suo cane: "Non è molto curato, presenta numerose buche. Spesso la fontana non funziona e la disinfestazione da insetti viene effettuata raramente".