Shakespeare rivisitato dal Teatro delle Forchette

Il Teatro Comunale di Predappio ospiterà oggi alle 21 e domani alle 16 lo spettacolo ‘La dodicesima notte (o quello che volete)’ interpretato dal Teatro delle Forchette (Benedetta Benedetti, Luca Camarda, Laura Cappelli, Biancaluce Derni, Claudia Francesconi, Mattia Geraci, Serena Mandolesi, Enrico Pasi, Giorgia Raggi, Enrico Rossi, Martina Strocchi e la partecipazione straordinaria di Massimiliano Bolcioni che non parla ma è solo mimica) con la regia di Giuseppe Verrelli. Tratto dalla commedia di Shakespeare, (la dodicesima notte è quella dell’Epifania) lo spettacolo è basato sullo sdoppiamento, sul travestimento e sugli equivoci.

Uscita da un naufragio, Viola si traveste da Sebastiano, il fratello creduto morto, e va al servizio del duca Orsino che è innamorato di Olivia la quale, a sua volta, si innamorerà della ragazza Viola travestita da uomo col nome di Cesario. Sebastiano però non è morto e sotto mentite spoglie incontra il duca Orsino. I personaggi vivono la trama, attualizzata e trasportata a New York, senza che vi siano giudizi su comportamenti di vita e la musica, come il ballo, sono solo divertimento. Un personaggio però che vive le due realtà è Malvolio, il maggiordomo di Olivia, anche lui protagonista di un equivoco, e che trova rifugio nella 12ª notte. Tutto ciò è possibile perché Malvolio avendo la ‘cultura’ necessaria troverà il suo spazio, perché nel mondo contemporaneo si può fare una pausa, ascoltando la musica o ammirando un’opera d’arte. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 (under 25, over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Teatro delle Forchette, FoEmozioni). Info: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012.

Rosanna Ricci