Si accende domani ’Zoc ed Nadel’ tra musica, cibo e vin brulè

L’attesissima edizione dello Zoc ed Nadel 2024 a Modigliana, col rito dell’accensione del ‘cippo’ la vigilia di Natale, inizierà domani mattina quando dalle ore 7 si troveranno i volontari della Pro loco col presidente Roberto Amaretti, per montare il gigantesco tronco in piazza Matteotti, che resterà acceso fino all’Epifania accanto al bellissimo e illuminatissimo abete natalizio. Tutt’attorno ci sarà un recinto per impedire l’accesso sia davanti alla casetta in legno che ospiterà gli addetti alla distribuzione sia la vicinanza al fuoco.

Le graticole giganti saranno a disposizione di chiunque ne farà richiesta e dei vari sponsor per cucinare. L’evento è patrocinato da Comune, BCC Ravennate-Forlivese e Imolese è partner della Pro loco che lo organizza in collaborazione con il Nucleo Volontari Antincendio. La più antica tra le manifestazioni locali prosegue nella sua attività ‘enosocialgastronomica’ dal 1975 grazie all’idea dei fratelli Vincenzo e Augusto Rabiti, all’epoca gestori del bar Centrale, che pensarono di rispolverare un’antica tradizione contadina, ossia riscaldare gli infreddoliti passanti offrendo loro del brulè. È una prolungata manifestazione di generosità che si svolge accanto all’albero di Natale e partirà domani con l’offerta del vin brulè da parte della Pro loco alle 18 e l’accensione alle 18,30.

Mercoledì liberi tutti.

Giovedì alle 19 il Gruppo Alpini offrirà penne all’arrabbiata, bruschette, panettone e vin brulè; venerdì 7 la cena sarà a cura della Cna e intrattenimento musicale con ‘Montefiori cocktail’. Sabato seratissima dalle 19 con menù offerto dalla più importante industria della vallata, la Alpi, in collaborazione con Alpicral e con l’intrattenimento ‘Voice of Joy’. Il primo weekend terminerà domenica con la cena offerta dagli Artigiani e Commercianti modiglianesi. Saranno presenti i Musicanti di San Crispino e Bellini DJ con Sciòcarèn.

Giancarlo Aulizio