Si chiude l’Artusiana tra nocini e spettacolo ’da manuale’ di Toni

In un crescendo di pubblico, che ha contraddistinto la festa Artusiana in questi ultimi giorni, chiude questa sera la 28ª edizione. Alle 18 Casa Artusi ospita la premiazione del concorso ‘Nocini a confronto 2024’. Il concorso dei migliori nocini di produzione casalinga dell’Emilia-Romagna. A seguire degustazione di ricette a cura dell’alberghiero. Alle 18 visita guidata con aperitivo ‘Rinascimento di gusto’ al Museo Archeologico Aldini. Alle 20 piazza Pompilio diventa teatro per lo show cooking di Samuele Zani, presidente dell’associazione Cuochi Artusiani Forlì-Cesena e chef della cooperativa San Vitale. Alla stessa ora dall’altra parte della rocca, nel suo fossato, il ‘Palco ragazzi’ ospita lo spettacolo per bambini ‘Una coppia scoppietta’. Alle 21,30 l’arena di piazza Fratti diventa il teatro per lo spettacolo ‘La parola all’Artusi’, a cura de Gli Incauti Libera Associazione di Teatro. One man show in cui l’attore e regista forlimpopolese, Simone Toni, dà vita a un esilarante spettacolo che racconta la bizzarra storia di un libro ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ che, dalla sua difficoltosa pubblicazione, ha conquistato il mondo. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Verdi. Alle 21,45 nel fossato della rocca si esibirà Marco Franchini con il concerto ‘Just me’. Per tutta la serata animazione per le vie con i buskers, Morgana Barbieri con ‘Super Miss Dream’ e Paolo Ippolito con ‘Black smilzo’. Tra uno spettacolo e l’altro c’è anche la possibilità di poter ammirare la collezione privata di edizioni antiche del manuale artusiano dello studioso forlimpopolese, Vittorio Maltoni. Vi accoglierà in via Oberdan con un ottimo caffè.

Matteo Bondi