Si conclude ’Monasteri aperti’: alla scoperta di Montepaolo

Ultimo appuntamento con ‘Monasteri Aperti – Emilia Romagna’ domenica a Castrocaro, l’iniziativa che ogni autunno consente di scoprire o riscoprire gioielli del territorio attraverso esperienze intime e originali. Avventure "tra arte e spiritualità, per conoscere luoghi sacri di grande bellezza, ricchi di antichi tesori e suggestioni lungo i Cammini del Circuito regionale". Un progetto organizzato da Apt Servizi in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna.

Dopo l’uscita alla millenaria fortezza e all’antica Pieve di Santa Reparata, domenica è ora la volta dell’escursione ‘In cammino verso l’eremo di Montepaolo’, sopra Dovadola: 15 chilometri lungo il Cammino di Sant’Antonio per raggiungere il luogo di pace e raccoglimento dove il presbitero portoghese dimorò insieme a una piccola comunità di monaci. Si tratta di una parte del tracciato percorso anticamente dal Santo per raggiungere la chiesa di San Mercuriale a Forlì, dove nel settembre 1222 tenne la prima omelia.

La partenza è fissata alle 9.30 dall’ufficio turistico di Castrocaro (via Garibaldi 46). Previsti la visita all’abbazia, ai 18 pannelli a mosaico sul tema ‘Montepaolo nella storia’, realizzati dalla cooperativa mosaicisti di Ravenna, e alla mostra di icone realizzate dalle sorelle clarisse sotto l’attenta guida del Maestro bolognese Sebastian Tarud. Da non perdere anche un’insigne reliquia conservata nel santuario e la grotta dove il Santo soleva ritirarsi in preghiera, raggiungibile a piedi attraverso il ‘Sentiero della Speranza’.

Il pranzo è al sacco. L’escursione, considerata facile con un dislivello di 250 metri, sarà condotta da Laura Mengozzi, guida Aigae. Il tempo in movimento è di quattro ore circa. Costo di partecipazione 12 euro (7 euro ragazzi 12-18 anni, gratis gli under 12). Prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 (0543.769631 – cell./whatsapp 350.5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel).

f.m.