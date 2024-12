Sopravvivenza gastronomica:. Vito docet

alle 21 va in scena al Teatro comunale di Predappio ‘L’altezza delle lasagne’, un ‘monologo di sopravvivenza gastronomica’ ideato come one man show dal comico Vito e scritto da Francesco Freyrie e Andrea Zalone. In questo nuovo spettacolo il cabarettista bolognese, già conosciuto per il suo modo originale di legare la comicità alla cucina grazie alla sua partecipazione come ospite alla prima edizione di ‘MasterChef’ nel 2011 e al suo programma di cucina ‘Vito con i suoi’, in onda dal 2013 al 2021, porta sul palco il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive, affrontando le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento del cibo, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. "Non offendo e non giudico nessuno – racconta Vito, presentando lo show – ma siamo talmente ossessionati da ciò che mangiamo o che vorremmo mangiare, che siamo diventati grotteschi. La morale per me resta sempre la stessa: l’amore, cucinare con amore per chi si ama e per l’ambiente che ci circonda, senza sprechi né eccessi". Il biglietto intero è di 20 euro; ridotto per residenti del Comune di Predappio, over 65, under 25 anni, Universitari e soci Tdf, Soci Foemozioni

e Cral Cna è di 15. Per informazioni e prenotazioni 0543.1713530; 339.7097952; 347.9458012; mail: info@teatrodelleforchette.it.

Sofia Vegezzi