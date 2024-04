Sos strade in Appennino. In arrivo altri 10 milioni per sistemare la Bidentina

In una affollata sala Pertini a Santa Sofia, i sindaci del paese ospitante e di Galeata, insieme allo staff tecnico del Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Forlì-Cesena, hanno illustrato lo stato dei cantieri sulla Sp4 del Bidente e sulla Sp26 del Carnaio colpite duramente dall’alluvione del maggio 2023. "La collaborazione fattiva tra i due Comuni – hanno detto i sindaci – sulla frana di Pianetto è continuata ed è la dimostrazione che i campanilismi vanno superati". Con un collegamento da Bruxelles il presidente della Provincia Enzo Lattuca ha annunciato che a settembre dovrebbero essere a disposizione altri 10 milioni e 700mila euro dei Fondi europei di coesione e sviluppo per ulteriori progetti di messa in sicurezza della Bidentina in particolare tra la Tombina e Cusercoli.

Su queste premesse, Valbonesi, dopo aver ricordato le difficoltà delle Province a partire dal 2013 con la riforma Del Rio che le ha trasformate in enti di secondo livello con la mancanza di risorse e di personale, ha illustrato con il supporto dei tecnici del Servizio viabilità i due interventi finanziati con i fondi di somma urgenza della struttura commissariale. Frana di Pianetto sulla Sp4: entro aprile pronto il progetto esecutivo, inizio lavori entro maggio, 2.300.000 euro le risorse a disposizione per mettere in sicurezza a monte e a valle la carreggiata che sarà allargata. Tempi di esecuzione 270 giorni. Frana di Fonte Paolina sulla provinciale del Carnaio che collega la Val Bidente alla Valle del Savio: circa 2.000.000 di euro, 270 i giorni di esecuzione. Fine lavori marzo 2025. A seguire i tecnici del servizio viabilità ed in particolare Giuseppe Saccone hanno illustrato gli interventi in essere sulla Bidentina da Meldola al Passo della Calla, ricordando che a breve partiranno i lavori nel tratto del Comune di Civitella a Castagnolo (776mila euro) e ribadendo che sta partendo la progettazione della variante di Nespoli (6-7 milioni). Tra 4 mesi è prevista la fine lavori sul ponte di San Colombano, mentre il Ministero ha finanziato il consolidamento del ponte di Cusercoli (area chiosco piadina) con 770mila euro con inizio lavori a fine 2024.

Sarà consolidato il ponte di ingresso a Galeata entro l’estate, mentre sugli altri tratti resto la progettazione è solo programmata. Tra gli interventi in sala quello di Bruno Pini di Corniolo sulla presenza di troppi limiti di velocità ai 50 orari e del candidato sindaco Flavio Foietta: "Dobbiamo avere il coraggio e la capacità di fare un salto di qualità: proporre un progetto generale e completo per la sistemazione della nostra Bidentina da Forlì a Santa Sofia. Un progetto che superi i piccoli e limitati interventi spot. L’esempio è quello della Tangenziale di Forlì".

Oscar Bandini