Sostenibilità ok, ma occorre anche sicurezza

Sulla carta, ma anche nella pratica, è un mezzo davvero ecologico, ben calato nel ‘sistema’ della mobilità sostenibile. Eppure il monopattino elettrico fa sempre discutere. Adesso ci sono le nuove severe norme e per una delle violazioni in particolare, quella del mancato uso del casco, sono arrivate anche a Forlì le prime multe. In effetti, col diffondersi di questo mezzo, non è raro imbattersi in situazioni di pericolo, in particolare in centro, ma non solo. È necessario quindi, per la sicurezza di tutti e pur nei limiti del buon senso, che si reprima l’utilizzo sbagliato di questo mezzo anche perché Forlì, coi tanti universitari, non è più solo una città a misura di bicicletta, ma adesso anche di monopattino.