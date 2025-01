Spesa, dal Comune aiuti alle famiglie

Rinnovato il protocollo d’intesa tra Comune di Meldola e Conad per l’emissione di buoni spesa spendibili nel supermercato in via Naldini. Concretamente verrà applicato uno sconto sulla spesa alimentare ai nuclei familiari numerosi. I buoni hanno un valore tra 50 e 200 euro, sono nominali e possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e simili (sono esclusi farmaci da banco, alcolici e superalcolici, ricariche telefoniche, stoviglie e accessori per la casa). I buoni devono essere utilizzati dal beneficiario entro 30 giorni dall’emissione e verranno rimborsati dall’amministrazione all’esercente entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. L’entità del buono è stabilita nel 10% del prezzo finale dello scontrino ed è applicabile a un importo massimo di 50 euro per singola spesa. I beneficiari devono possedere tre requisiti: essere residenti a Meldola, avere almeno tre figli a carico e Isee non superiore a 15mila euro. L’interessato dovrà recarsi al Conad cittadino esibendo la tessera nominale, non trasferibile, rilasciata dall’amministrazione. Il protocollo tra le parti, rinnovabile, durerà fino al 31 dicembre.

"Il buono spesa – spiega Giada Severi, assessore con delega ai servizi sociali – è un aiuto erogato previa presa in carico dei servizi stessi. A monte c’è la segnalazione dell’assistente sociale di uno stato di necessità di un potenziale beneficiario, la cui situazione viene valutata da una commissione". Il via libera di quest’ultima precede l’erogazione del buono. Lo scorso anno il Comune ha speso per questa misura 4mila euro, aiutando una quarantina scarsa di persone.

La previsione nel 2025 è di spendere qualcosa in più. "Ogni aiuto viene calibrato: c’è chi necessità di buoni spesa, altri di contributo per affitto e bolletta, altri di una casa popolare quando disponibile. L’intento – conclude – è quello di mettere insieme le varie richieste, dare un sostegno mirato e aiutare le famiglie o i singoli più bisognosi".

