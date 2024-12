Stasera c’è l’ultimo consiglio comunale dell’anno: si discuteranno 14 punti all’ordine del giorno

Ultimo consiglio comunale dell’anno alle 20.30 nella residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ben 14 i punti all’ordine del giorno: tra questi l’approvazione dell’aggiornamento del programma triennale (2024-2026) dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, e ancora del bilancio di previsione 2025-2027 e del regolamento di contabilità; l’approvazione dell’aggiornamento degli interventi di somma urgenza per il maltempo dello scorso 17 settembre e l’attivazione della procedura di riconoscimento della spesa; quindi la comunicazione della variazione di cassa e del bilancio di previsione, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune al 31 dicembre e l’analisi periodica delle società in house; l’approvazione del piano triennale delle alienazioni e/o della valorizzazioni degli immobili 2025-2027 e del dup del medesimo biennio. Infine la conferma delle aliquote Irpef e Imu e del gettone di presenza per i consiglieri comunali per l’anno 2025.