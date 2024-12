Stop al traffico: residenti apprezzano il silenzio, negozianti lamentano disagi

Se per i negozianti lo stop al traffico ha rappresentato un disagio importante, per i residenti la prospettiva è diversa. Infatti, c’è anche chi ha avuto modo di apprezzare un insolito silenzio al quale ora ha dovuto rinunciare.

Domenico Amadori, che abita all’interno del tratto interessato dalla chiusura, ha solidarizzato con coloro per i quali il passaggio è fondamentale: "Qua non passava più nessuno – commenta – e senz’altro per i lavoratori è stato un problema che è andato avanti per parecchi mesi. Ora tutto è tornato alla normalità e, anche se forse per qualcuno ci vorrà un po’ prima di tornare alle vecchie abitudini, già le auto sono tornate a passare più o meno come prima: una buona notizia".