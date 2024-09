Storia, viaggi, italiano o inglese: per l’Auser un anno di iniziative

A partire da domani riprendono le attività della stagione autunnale e invernale promosse da Auser Forlì, associazione di volontariato attiva con persone in difficoltà, culturale e civica. L’ultima attività dell’anno 2023-24 sarà la mostra dei lavori del progetto didattico ‘Incontro tra le generazioni’, che ha coinvolto alcune scuole elementari del territorio, visibile ad ingresso libero presso l’ex circolo Marini di viale dell’Appennino 12.

L’iniziativa di cartello è il ciclo di conferenze, giunto alla sua 34ª edizione, che si terranno nei locali del palazzo della provincia di Forlì-Cesena in piazza Morgagni. Tredici incontri fino al 18 dicembre, aperti alla cittadinanza a ingresso gratuito. Una prima rassegna, dal titolo ‘Lontano è vicino’, sarà dedicata all’inclusione delle minoranze in Italia, in particolare quella albanese. In seguito la ‘Rubrica Viaggi’, con un incontro fissato per il 16 ottobre e l’altro per l’11 dicembre, con al centro i Balcani e il Galles, poi la celebrazione degli 80 anni dalla liberazione di Forlì dal nazifascismo, che comprenderà tre sedute. Infine un appuntamento sullo sviluppo della lingua italiana, tre incontri su sfide attuali e temi legati alla psicologia e alla violenza di genere, per poi concludere il ciclo con gli auguri di Natale nella tradizione romagnola.

Auserð 0543.404912 o 337.1079291, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.