Storie di guerra al Testori con ’l’Anello’

Il palcoscenico del Teatro Testori ospiterà, il prossimo 1° febbraio alle 21, lo spettacolo ‘Donne e bambini. Storie dalla Seconda Guerra Mondiale’, un atto unico di 70 minuti a cura della Compagnia Dellozio e promosso dalla Compagnia dell’Anello. Sul palco si esibiranno la soprano Serena Morolli e Matteo Morigi, attore professionista, entrambi già noti al pubblico forlivese per la loro esperienza all’interno della Compagnia dell’Anello. Attraverso quattro storie ispirate alla guerra di liberazione italiana, la rappresentazione esplora le drammatiche vicende vissute da donne e bambini con l’intento di ricordare uno dei periodi più cupi della storia contemporanea.

"Il progetto – spiega Francesco Lezza, uno dei fondatori del gruppo teatrale forlivese e regista – è stato creato per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni su temi che, purtroppo, sono ancora attuali, come i conflitti bellici e il loro devastante impatto sulla popolazione civile. Raccontare le atrocità della guerra ci permette di apprezzare il valore della libertà". Lo spettacolo porta in scena le vite di Irma Bandiera, Quarto Delvecchio, Elsa Oliva, Genny Bibolotti Marsili e il figlio Mario, ricostruite attraverso testimonianze, documenti originali, le parole di Renata Viganò, le interviste di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina.

A rievocare quel periodo contribuirà anche la musica, grazie all’interpretazione di Morolli di brani leggeri e canzoni d’amore in forte contrasto con la drammaticità della condizione vissuta dalla popolazione.

La Compagnia dell’Anello è nata dalla passione per il teatro di un gruppo di giovani, e a novembre scorso ha celebrato i suoi primi vent’anni di attività. "Da allora – continua Lezza – portiamo in scena ogni anno uno spettacolo originale, di solito commedie, sia musical che prosa. Abbiamo festeggiato questo importante traguardo rinnovando il nostro varietà ‘Showtime’ e coinvolgendo 50 persone tra nuovi e vecchi componenti".

Il gruppo porta avanti anche diverse attività di raccolta fondi per beneficenza e organizza laboratori per avvicinare la cittadinanza al teatro amatoriale. "La continua voglia di migliorarci e investire ad esempio nelle scenografie e nei costumi ci ha permesso di avere un buon riscontro in termini di pubblico e di vincere diversi premi. Nonostante di solito portiamo sul palco commedie, lo spettacolo ‘Donne e bambini. Storie dalla Seconda Guerra Mondiale’ è per noi molto importante perché agli attori ci lega una profonda amicizia".

Il biglietto è unico ed è acquistabile a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 335.5300982.

Valentina Paiano