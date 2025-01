Storytelling, termina il progetto ‘A(b)-Braccio’

Domani dalle 15.30 si concluderà a Portico il progetto ‘A(b)-Braccio’, nell’ambito delle iniziative pubbliche ‘Portico il paese dei presepi’, con un cerchio di storie, a partecipazione libera. L’appuntamento è alle 15.30 in piazza Ambrogio Traversari attorno al fuoco acceso, con Giovanna Conforto direttrice artistica del Centro, passando poi per Torre Portinari alle 15.45. Seguirà uno Storytelling circle, trebbo contemporaneo (seduta narrativa), al teatro Iris Versari, dalle 16. Qui con il Centro Italiano Storytelling i partecipanti potranno condividere un proprio racconto in pubblico, insieme ai narratori Nayla Daoun, Anna Facciani, Stefania Ganzini, Ornella Mercuri, Flavio Milandri, Lia Zannetti. Alle 17,30 speciale visita animata gratuita alla Mostra ‘Oro e Avvento’, con i narratori e gli artisti forlivesi Delio Piccioni, Luigi Impieri, Stefano Ricci, che sta ottenendo un notevole successo.