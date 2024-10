Sulle orme di Caterina Sforza: libro e camminata per studenti

Un modo assai originale per far conoscere agli studenti chi era e cosa fece Caterina Sforza è stato concepito da Laura Giunchi, autrice del libro ‘Sono Caterina Sforza, contessa di Forlì’, pubblicato recentemente e in relazione al quale si terrà, domani alle 10, una camminata con partenza da piazza Saffi per scoprire e visitare i luoghi frequentati da Caterina. La passeggiata sarà condotta da Laura Giunchi e da Gabriele Zelli autore, assieme a Marco Viroli della prefazione del libro. ‘Sono Caterina Sforza’ è stato realizzato per favorire la conoscenza del personaggio e della storia di Caterina da parte degli alunni delle scuole elementari che, attraverso immagini, domande e storie potranno interessarsi a conoscere un periodo storico lontano nel tempo, ma di cui Forlì porta tangibili segni. Il libro, stampato dalla tipolitografia Valbonesi di Forlì, è formato da 21 capitoli, ciascuno con precise domande sulla storia di Caterina, alle quali i giovani studenti devono dare adeguate risposte. Ogni capitolo è presentato in una precisa forma grafica, realizzata da Vanessa Furgani, che rende attraente il prodotto.

"Il libro è "una macchina del tempo – ha sottolineato Laura Giunchi – in grado di creare curiosità fra i bambini e di far loro desiderare di approfondire la storia con uscite per conoscere direttamente i luoghi che hanno riferimenti con la storia di Caterina’. Attualmente già 11 classi appartenenti a tre plessi scolastici forlivesi stanno seguendo, attraverso le domande e gli indirizzi del libro, i vari momenti che hanno segnato la storia di Caterina Sforza.

Rosanna Ricci