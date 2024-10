Svolta green a Santa Sofia: lampioni ecologici e servizi smart

Sono partiti in questi giorni a Santa Sofia i lavori per posizionare la nuova illuminazione pubblica grazie al contratto firmato tra il Comune e il Gruppo Hera. Il progetto prevede la sostituzione di circa 1.500 impianti luminosi obsoleti con nuovi apparecchi a led.

Si tratta di una misura green che consentirà un risparmio energetico di quasi il 70%, pari a quasi 354mila kWh e a 150 tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera ogni anno, corrispondenti al consumo medio annuo di 131 famiglie.

Inoltre, contestualmente, ci sarà l’adeguamento normativo e tecnologico che comporterà interventi di riqualificazione energetica a led su 841 degli attuali corpi illuminanti, la sostituzione o revisione di 38 quadri elettrici, il rifacimento di 1 km di posa di nuovi cavi elettrici e/o delle linee aeree in condizioni critiche, la verniciatura di 125 sostegni (sia per corpi illuminanti da arredo urbano sia per armature stradali) e la sostituzione di 19 sostegni non più a norma.

Saranno inoltre realizzati servizi smart utili per i cittadini e per la loro sicurezza. Ad esempio si procederà con la messa a norma di due attraversamenti pedonali, poi sono previsti l’ampliamento di cinque punti luce, la gestione delle luminarie natalizie, l’illuminazione del palazzo comunale, della torre civica, dei palazzi limitrofi e delle facciate di chiese e pievi di campagna (Santa Maria alle Celle a Campigna, Santa Maria in Cosmedin a Isola, San Giovanni in Camposonaldo).

L’investimento a carico di Hera Luce è di oltre 800mila euro, un importo che sarà poi recuperato con il risparmio energetico ottenuto grazie al relamping di impianti e reti. L’operazione, quindi, non comporterà nessun onere per i cittadini.

Gli interventi, una volta che saranno del tutto a regime, consentiranno la trasformazione dell’impianto d’illuminazione in uno completamente ecologico, infatti il 100% dell’energia che lo alimenterà sarà ottenuta da fonti rinnovabili. La fine dei lavori è prevista intorno alla fine di dicembre.

o. b.