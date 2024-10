Tartufo e castagna, domani il bis delle sagre

Sono in programma domani nell’Appennino forlivese due sagre che fanno il bis: a Dovadola la 57ª del Tartufo e a Premilcuore la 60ª della Castagna. Gli organizzatori di entrambe le manifestazioni sperano nel bel tempo, come indicano le previsioni meteo, perché domenica scorsa la Sagra del Tartufo si è svolta sotto l’ombrello, con la scarsa partecipazione di visitatori (circa 3mila contro il triplo), mentre quella di Premilcuore era stata rinviata, dopo il successo della seconda domenica di ottobre. La Pro loco di Dovadola ha già pronto un ricco menù di specialità al tartufo da servire negli stand di piazza Berlinguer, capaci di accogliere a sedere e al coperto 700 persone per volta, fin dalle 10.30: 9-10mila porzioni di tagliatelle, 6.000 crostini, 1.000 panzerotti, 2.000 porzioni di polenta, 2.000 scaloppine, 2.000 uova al tegamino, diversi quintali di patate fritte e altrettanti di piadine romagnole da farcire, con salumi e formaggi. Agli stand gastronomici saranno impegnati oltre cento volontari. Intorno alle 12 si svolgerà in piazza Marconi la premiazione del Tartufo d’Oro (200 grammi quello del 2023, ma anche fino a 950 grammi negli anni d’oro), quello della miglior pezzatura di qualità sul mercato dei 5-6 rivenditori locali (250-350 euro l’etto il prezzo di domenica scorsa).

Alla Sagra della Castagna di Premilcuore, organizzata dalla Pro loco, i buongustai potranno trovare i piatti della tradizione serviti al coperto nell’Area Feste: polenta e cappelletti al ragù, carne alla griglia, fricò e patate fritte, piadina romagnola imbottita con salumi e formaggi e per dolci castagnaccio e caldarroste, che saranno arrostite in continuazione. Durante la giornata mercato per le vie del paese e spettacoli, gonfiabili per i bambini, antichi mestieri. Il bis della sagra sarà incentrato sui prodotti ricavati dalla lavorazione delle carni di maiale (Avnì a vdè masè e porc): salumi, ciccioli, capofreddo, porchetta. Il mercato delle castagne nelle scorse domeniche, a Premilcuore come a Dovadola, variava da 5 a 7 euro il chilo in base alla qualità e pezzatura.

Quinto Cappelli