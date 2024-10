Teatro Dragoni, parte domani la campagna abbonamenti

Parte domani (10-13) alla biglietteria del Teatro Dragoni di Meldola la campagna per i nuovi abbonamenti alle rassegne ‘Prosa’ e ‘A Teatro in Famiglia’. La campagna proseguirà poi da martedì 29 ottobre (10-13 e 16-18) alla biglietteria del Diego Fabbri di Forlì (dal martedì al sabato, festivi esclusi), e resterà aperta fino al giorno del primo spettacolo di entrambe le rassegne. Tra i protagonisti della Prosa: Alessandro Benvenuti, (19 novembre), Maria Pia Timo (5 dicembre), Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro (14 gennaio), Dino Paradiso e Peppe Centola (31 gennaio), Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio (25 febbraio) ed Enrico Guarneri e Nadia De Luca (24 marzo). I sabati sera dedicati alle famiglie alterneranno titoli tratti da fiabe conosciute da ogni generazione, come ’I musicanti di Brema’ (14 dicembre), a spettacoli tratti da libri, come ’Ferdinando il toro’ (1 marzo), fino a testi originali come ’Ape Pina’ (18 gennaio), ’Rosaluna e il lupi’ (15 febbraio) e ’Il sogno di Tartaruga. Una fiaba africana’ (22 marzo). Il prezzo dell’abbonamento ai 6 spettacoli di Prosa è di 140 euro (130 per under 18 e over 65); 22 euro per i 5 spettacoli di A Teatro in Famiglia. Info: 0543.490089-26355; teatrodragoni@accademiaperduta.it.