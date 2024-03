Terra del Sole, il prefetto Argentieri in visita a Picta: "Colpisce l’armonia tra la mostra e questo contenitore straordinario"

Un ospite d’eccezione ieri a Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, allestita nel rinascimentale Palazzo pretorio di Terra del Sole. In mattinata il Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri ha ammirato l’esposizione ideata e diretta dal maestro Giuseppe Bertolino. Accompagnato alla scoperta dell’edificio dal sindaco Francesco Billi e dal presidente della Pro loco Luigi Pieraccini, Argentieri ha dimostrato entusiasmo per la rassegna, illustrata da Bertolino e dagli artisti Francesco Bombardi e Graziella Giunchedi, due dei 23 virtuosi in esposizione. "Colpisce l’armonia tra questo contenitore straordinario e la mostra: sembrano fatti l’uno per l’altro – le parole del Prefetto –. Sto scoprendo un territorio ricco di storia, cultura, tradizioni radicate". Tra le autorità presenti, il vicesindaco Silvia Zoli e l’assessore Catia Conficoni, il comandante della locale stazione dei Carabinieri Daniele Bongrazio, e alcuni sponsor tra cui Maurizio Lupia, titolare di Cartesio Fullcard, società benefit, che ha curato il catalogo di Picta e da sempre sostiene iniziative artistiche e culturali a beneficio del territorio.