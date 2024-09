Torna il festival ’Respira’. Sul palco arriva Truppi

Come lo scorso settembre, visto il successo riscontrato, torna a Forlì, presso il BiFor di piazza Cavour, il festival culturale ‘Respira’ alla sua seconda edizione. Oggi la prima delle tre serate di evento unico nel suo genere, all’insegna di arte, musica e aggregazione culturale. Per questa edizione i protagonisti principali saranno Giovanni Truppi, Edoardo Righini e Giada Biaggi. L’obiettivo della rassegna è permettere a chi partecipa di fuggire dallo stress quotidiano e ‘immergersi in un mondo fatto di creatività e connessioni autentiche’.

Tre gli appuntamenti, uno a settimana, fino al 3 ottobre. Come detto, oggi avrà luogo la serata inaugurale, detta ‘data-off’. In apertura è previsto il talk di Edoardo Nave, poi l’esibizione di Gobbi e a seguire una mostra fotografica di Viktorya Boyarchuk, tutto con l’accompagnamento del dj set di Floes Sound.

Giovedì 26 settembre inizierà il vero e proprio programma di ‘Respira’. Dal talk di Giada Biaggi al live del cantautore di genere indie Giovanni Truppi, che si esibirà per la prima volta a Forlì. A completare la data, le esposizioni artistiche di Nesharon, Alex Garelli, Marco Celotti e il dj set di Giungla Sound.

Infine giovedì 3 ottobre l’ultima serata, aperta dal content creator Edoardo Righini, a cui seguirà l’esibizione di Edgar Allan Pop e le mostre degli artisti Luca Giovagnoli e Giorgio Galimberti. In ogni appuntamento saranno presenti gli stand del BiFor per cibo e bevande. Per partecipare alle serate sarà richiesta una prenotazione online, rintracciabile sul link presente nella pagina Instagram @respiradinuovo.

Sergio Tomaselli