Torna la rassegna ’Extraterrestre’. Stasera il documentario su Geco

Torna l’appuntamento con la rassegna ‘Extraterrestre’ che prende vita nei mercoledì estivi all’EXATR. Questa sera, dopo i laboratori pomeridiani per bambini e ragazzi, sarà proiettato ‘The art of disobbedience’, documentario scritto e diretto dallo street artist Geco, che racconta l’arte urbana come atto politico, tra ribellione visiva e attivismo culturale. Dopo la visione, si terrà un incontro-dialogo con Federico Tomoz Bandini e Fabiola Naldi. Una volta terminato il dibattito, dalle 23, dj set con selezione di musica techno/idm a cura del dj Onafest.

Negli spazi dell’ex deposito delle corriere, inoltre, sarà allestita un’area gastronomica, dove sarà possibile cenare e bere qualcosa. Tra le opzioni, anche l’amacario, la grande installazione di amache dove è possibile anche trascorrere momenti di lettura, portando libri da casa o scegliendo quelli disponibili nella piccola biblioteca presente in loco.

L’appuntamento si replica anche mercoledì prossimo, quando EXATR si accenderà con un doppio concerto: sul palco saliranno i Disquired by, band pietra miliare del punk alternativo italiano, seguiti dai Jaguero, formazione vicentina che mescola energia punk e tensione emotiva. La rassegna proseguirà settimanalmente ancora fino al 23 luglio.