Torna la ’Salmonata umana’: risalita del fiume in costume

Torna a Premilcuore la ‘Salmonata umana’. Gli organizzatori sono un gruppo di giovani supportato dalla Pro loco, da un’idea di Stefano Baruffi e Simone Gilli (info: www.salmonataumana.eu). Spiega Baruffi, a nome di Valentina Panettieri, Simone Gilli, Jessica Ulivi, Simona Guidi, Georg Breusch e tanti altri: "Si tratta di una manifestazione divertente per riscoprire le caratteristiche del territorio, che quest’anno assume un significato particolare: vogliamo vivere il fiume come un amico e non il nemico, come purtroppo è avvenuto durante l’alluvione. Vogliamo tutti insieme esorcizzare i brutti ricordi dell’alluvione, che in collina e montagna ha provocato tante frane e in pianura e città ha procurato tanti danni alle abitazioni e alle campagne". Aggiungono gli organizzatori: "Siamo presenti su facebook e instagram Dress code: Dai libero sfogo alla fantasia e non dare ascolto alla tua dignità". Aggiunge Baruffi: "Saranno i due giorni di allegria e l’evento più folle dell’estate 2024".

Si parte domani in piazza Caduti alle 21 con Salmonata Party, animata da dj set e drink. Poi l’appuntamento si sposta domenica alle 15 in località Marciolame per la ‘Salmonata umana’, un’allegra risalita mascherata (e non solo) del fiume Rabbi per oltre 400 metri, fino alle porte del centro storico. Per tutto il pomeriggio lungo il fiume saranno presenti punti ristoro, organizzati dalla Pro loco con specialità tipiche del territorio, panche e aree pic-nic per partecipanti e per chi assiste e/o accompagna. La ‘Salmonata umana’ consiste appunto nella risalita del fiume a ostacoli per 400 metri all’interno del paese, un’iniziativa già sperimentata nel 2018 e 2019, ma poi interrotta dalla pandemia e ripresa nel 2022 e riesplosa l’anno scorso in modo inaspettato. Infatti, parteciparono oltre 150 appassionati da tutta Italia, in particolare giovani dalla Toscana, Marche e Veneto, e alcune migliaia di spettatori. Parte del ricavato sarà devoluto al ripristino dei sentieri del territorio. Sono previsti anche dieci premi al gruppo più numeroso e ai costumi più belli, con cesti di prodotti locali e articoli sportivi. Commenta il presidente della Pro loco, Adamo Biondi: "Sarà un assalto piacevole al nostro territorio, che farà contenti i nostri operatori turistici e sarà di buon auspicio per la buona estate turistica".

Quinto Cappelli