Torna ‘Petali nella Corrente’, spettacolo sulle malattie rare

Torna stasera alle 21 alla Fabbrica delle Candele ‘Petali nella Corrente’, lo spettacolo teatrale sulle malattie rare prodotto dal Comune di Forlì per la regia di Denio Derni. Le coreografie sono realizzate dal Gruppo Danza Forlimpopoli, con gli insegnanti Giulia Coliola, Tadema Favali e Federica Vitali. In scena si alterneranno 15 attori, in gran parte giovanissimi, e 9 danzatrici, con musica e poesie.

Lo spettacolo racconta alcune storie vere – toccanti ma piene di speranza – di malati rari, coloro che sono affetti da fibrosi cistica e da sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws). Le due associazioni che li rappresentano – Lega Fibrosi Cistica Romagna e Aibws – hanno accompagnato l’iniziativa: la serata è per loro anche un’occasione di raccolta fondi. La fibrosi cistica è una malattia che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio (un caso su 2.500), mentre la Bws comporta l’iperaccrescimento di arti o organi interni e un maggior rischio oncologico in età pediatrica (un caso su 10mila). ‘Petali nella Corrente’ è stato realizzato in collaborazione col reparto di Pediatria del Pierantoni-Morgagni: è alla quinta rappresentazione dopo il debutto assoluto nel giugno 2023. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare i numeri 338.5095549 e 3281884440 o inviare mail a lifcromagna@gmail.com o a petalinellacorrente@gmail.com.