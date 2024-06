Tour de France, due eventi jazz per festeggiare

Sarà la musica jazz ad anticipare il passaggio del Tour de France, in calendario sabato 28 giugno, che toccherà nella prima tappa in Italia, ovvero la Firenze-Rimini, anche San Zeno, Galeata, Pianetto e Santa Sofia. Le due sindache Francesca Pondini e Ilaria Marianini, fresca di nomina, hanno ribadito l’importanza della rassegna curata dalla associazione ’Dai de jazz’ volutamente chiamata ‘ARTEria Sp4’ perché la Bidentina unisce i due paesi e non solo. La rassegna partirà al chiostro seicentesco di Pianetto giovedì 26 e al Parco della Resistenza a Santa Sofia venerdì 27. "Una rassegna fortemente voluta – hanno commentato Pondini e Marianini – perché la musica è un ponte che vuole unire le comunità non solo di Galeata e Santa Sofia, ma presto anche quelle di Civitella e Meldola. Il Tour de France è una grande occasione per far conoscere i nostri territori e le nostre peculiarità in tutto il mondo. Un’occasione che passa una sola volta". A presentare la rassegna Mauro Picci e Alberto Antolini volti noti di Dai de jazz.

"Il gruppo Scone Cash Players di Miami, che ha pubblicato 4 album di cui l’ultimo ‘Brooklyn to Brooklyn’ con influenze brasiliane, guidato dalla leggenda dell’organo Hammond Adam Scone, sta espandendo i limiti di ciò che la gente pensa e si aspetta quando ascolta la musica d’organo. Con il suo organo come cantante principale, Scone e il suo coro offrono un’esperienza funky e rivoluzionaria in un viaggio ai limiti dell’universo soul-jazz. Con Scone suoneranno Samuele Puppo (chitarra) e Nicola Arecco (batteria).

Joan Osborne è invece l’artista americana, più volte nominata ai Grammy e conosciuta per la grande popolarità di una delle sue hit ‘One of Us’, che sarà accompagnata al Parco della Resistenza di Santa Sofia da un trio d’eccezione: Jono Manson (voce e chitarra), Jon Graboff (chitarra e pedal steel) e Riccardo Maccabruni (pianoforte e organo). L’artista americana ha avuto un grande successo con ‘Relish’ (tre dischi di platino grazie anche alla hit ‘One of us’). La cantautrice ha una lunga storia di attivismo politico in particolare contro la violenza sessuale. Della sua ampia discografia, le uscite più recenti sono ‘Song of Bob Dylan’, ‘Radio Wawes’ e Nobody Owns You’ del 2023".

I due sindaci hanno poi illustrato sinteticamente le iniziative che i due Comuni, le associazioni e i commercianti stanno mettendo in campo per abbellire i paesi attraversati e accogliere nel modo migliore la lunga carovana del Tour, che seranno svelate meglio in seguito.

Info: info@daidejazz.it e 340.5395208. Biglietteria concerto di Pianetto Galeata): 10 euro e ridotti 8 euro. Concerto di Santa Sofia: biglietto intero 20 euro, ridotti 17 euro.

Oscar Bandini