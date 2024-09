Tutti i volti di Lamberto Valli tra fede, scuola e politica

Forlì vuole ricordare un suo cittadino molto conosciuto e apprezzato da tutti, in occasione del 50° anniversario della morte, avvenuta in seguito ad un male incurabile nel 1974: in quell’anno, infatti, Lamberto Valli aveva solo 42 anni ma, pur essendo ancora molto giovane, il suo nome era assai noto per la fervida attività didattica, politica e per la sua attiva presenza come dirigente nelle Acli e come collaboratore del Ministero della Pubblica Istruzione. Negli ultimi anni aveva scritto anche il bellissimo libro ‘Vincerà la vita’.

Per commemorare Lamberto Valli è previsto domani, alle 17,30, un convegno nel salone comunale di Forlì, promosso dal circolo Acli che ne porta il nome. Dopo i saluti istituzionali, cinque relatori presenteranno i vari aspetti che hanno caratterizzato l’attività di Valli: Antonio Russo, vicepresidente delle Acli nazionali, traccerà un ritratto di Lamberto Valli come costante presenza nelle Acli; don Sergio Sala, amico fin dalla giovinezza di Valli, tratterà il tema che mai lo ha abbandonato durante la vita: la fede; il titolo dell’intervento di Gabriella Tronconi sarà ‘Storia nelle Acli’; Pierantonio Zavatti parlerà invece della ‘Scuola’: Valli, infatti, era stato insegnante per diversi anni e aveva lasciato un segno indelebile della sua presenza, perché non solo era un docente attento e preciso nell’affrontare i temi letterari e storici, ma sapeva anche entrare nel cuore dei giovani e li aiutava a trovare il giusto percorso della loro vita.

Pietro Caruso affronterà il tema della ‘Comunicazione’ e verrà probabilmente presentato un video in cui Valli parla ai giovani. Tutto l’incontro sarà coordinato da Alessandra Righini, presidente del Circolo Acli che prende il nome da Lamberto Valli. Sono poi previste testimonianze da parte di persone presenti che hanno conosciuto e hanno avuto rapporti di intensa amicizia con Valli. Un personaggio, Lamberto Valli, che ha lasciato un segno che non sarà mai dimenticato.

Rosanna Ricci