Un operaio per officina meccanica

Ditta Biondi Ricambi operante, sin dagli anni ’70, nel commercio e nella fornitura a officine e rettifiche, di motori diesel completi e parti meccaniche di ricambio ubicata a Gambettola (FC), cerca un operaio/magazziniere preferibilmente con esperienza nella mansione, per lavori di preparazione ricambi, esempio smontaggio cambio da motore, smontaggio centraline, lavaggio e/o verniciatura, utilizzo del muletto, (richiesto patentino), preferibile se in possesso di diploma, in possesso di patente B e preferibile l’auto, il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Contratto tempo determinato con possibilità di rapporto definitivo - premi a fine anno.

Orario tempo pieno: 8.30/12.30 e 14/18.

