Una calda estate tra musica, arte e folclore

Archiviata la Cena celeste, che ha richiamato oltre 300 persone in viale Marconi, Castrocaro Terme e Terra del Sole si apprestano a vivere un’estate ricca di eventi tra musica, letteratura, attività ludiche per i più piccoli, sagre e folclore. Il consorzio di promozione turistica Castrumcari ha approntato un cartellone che va a integrarsi con quello di Castrocaro eventi Pd.

E proprio con due appuntamenti di quest’ultima rassegna si apre il mese di luglio, che sarà battezzato sabato alle 21 in piazza Machiavelli con lo show musicale dei Punti di vista, mentre martedì 9 scoccherà l’ora della notte dei mantici (le altre 3 serate Pd il 13 con Mama cover party band, il 18 con musica e cabaret, il 23 con l’omaggio ai Queen).

Nella stessa piazza giovedì 11 alle 21 prenderà il via la rassegna dialettale ‘Dò risêdi in cumpagnì’ a cura della Cumpagnì dla Zercia, che sarà nuovamente in scena mercoledì 17 e il 7 agosto. Il 21 luglio tutti sul colle per il debutto di Sadurano Serenade e il Festival internazionale di musica da camera. Venerdì 26 si terrà uno degli eventi più attesi dell’estate: Underground, festa dance anni Settanta – Ottanta. Il giorno dopo spazio ai Floyd Machine. Atmosfera di revival in piazza Machiavelli il 31 luglio con Controtempo e il cantautorato nazionalpopolare, il 2 agosto con i Molleggiati emuli di Celentano, e la sera di Ferragosto con il Zanza Soundtracks Quintet e le più belle colonne sonore di sempre. Rock sugli scudi il 30 e 31 agosto mentre il 4 settembre si ballerà a ritmo di country.

Capitolo cultura: martedì prossimo ‘Incontro con gli autori’ in piazza Paul Harris, dove alle 21 Nicoletta Verna presenterà ‘I giorni di vetro’. Nello stesso spazio il 25 luglio e il 1° agosto avranno luogo ‘I giovedì dei bambini’, con mercatino, letture, laboratori e spettacolini. Prosegue poi l’edizione estiva di Tesori aperti: la sera del 6 agosto visita guidata alla Chiesa di Pieve Salutare e a seguire degustazione di birra. La bevanda sarà protagonista della 30esima edizione della festa della birra, in scena dal 12 al 14 agosto a Pieve, con la firma della cooperativa In Campis vita, alla ribalta anche il primo fine settimana di settembre con la sagra dell’uva. Folclore sugli scudi il 4 agosto con la cocomerata in piazza offerta dal Gruppo Alpini e il 16 con la fiera di san Rocco.

Castrocaro Eventi tornerà protagonista dal 16 al 26 agosto nell’area mercatale con la Festa Democratica e gli spa party. Settembre inizia con il Palio di Santa Reparata, mentre nel fine settimana del 21 e 22 sarà rievocatala battaglia dell’A.d. 1387. Dal 13 al 15 arte e musica di strada con Passeggiando Castrocaro; gran finale gli ultimi due fine settimana settembrini con il Raduno interregionale dei Vigili del Fuoco e la Festa nazionale del Plein Air.

