Una domenica dai sapori d’autunno al bartolaccio

Sono due oggi le sagre organizzate nell’Appennino forlivese: la ‘Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana e Sagra della Piadina Fritta’, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione, manifestazione che si tiene a Rocca San Casciano a cura dell’associazione Pro Rocca, in piazza Garibaldi (foto); la ‘Sagra del Bartolaccio’ a Tredozio, nel campo sportivo, manifestazione organizzata dalla locale Pro loco che taglia il traguardo addirittura della 58ª edizione.

Entrambe le popolari feste presentano bancarelle con prodotti di stagione, stand gastronomici dalle 11.30 con specialità della tradizione romagnola (in particolare il bartolaccio a Tredozio, un particolare calzone ripieno tipo tortello alla lastra) e l’occasione per visite guidate ed escursioni nel territorio: Previsti inoltre momenti di musica e spettacoli. A Rocca gli stand gastronomici si trovano (al coperto) presso il Parco Gramsci, con un ricco menù a base di cacciagione e piatti tipici, mentre a Tredozio si va a nel campo sportivo, essendo il centro storico di piazza Vespignan, non ancora completamente agibile dopo il terremoto.

q. c.