Unieuro Da luglio dati di nuovo in rialzo

ll consiglio di amministrazione di Unieuro,il gruppo specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici leader in Italia, società appena passata sotto il controllo del gruppo multinazionale transalpino Fnac Darty, si è riunito mercoledì sotto la presidenza di Stefano Meloni esaminando e approvando il bilancio aggiornato al 31 agosto.

In sintesi, la semestrale risente del calo del mercato dell’elettronica, ma i ricavi superano comunque il miliardo di euro. Viene spiegato come in questo periodo "si registrano i primi segnali macroeconomici positivi grazie alla dinamica inflattiva in calo e alla politica monetaria espansiva – spiega la nota del gruppo –, uniti alla ripresa della fiducia dei consumatori, pur in un contesto di persistente instabilità geopolitica. Nel semestre in esame, il mercato dell’elettronica di consumo ha registrato una variazione in diminuzione dell’1,5%, ma segna un’importante inversione di tendenza e il ritorno alla crescita nei mesi di luglio e agosto. In tale contesto di mercato, Unieuro ha perseguito una strategia diretta, da un lato, a preservare i margini e, dall’altro, a salvaguardare la propria posizione competitiva".

Il gruppo ha mantenuto un particolare focus sulle categorie di merce che favoriscono il traffico in negozio, come i prodotti di telefonia, quelli di It e i televisori, questi ultimi supportati da una domanda nuovamente in crescita dopo la flessione registrata nei trimestri precedenti per le vendite straordinarie derivanti dallo switch-off delle frequenze televisive. In particolare i ricavi sono pari a 1.149 milioni di euro, rispetto a 1.199 milioni nel periodo di confronto (-4,2%, con un andamento che registra un progressivo rallentamento della flessione su base trimestrale). La categoria ‘Grey’, costituita da telefoni, tablet, information technology e accessori, macchine fotografiche nonché tutti i prodotti tecnologici indossabili, "è stata condizionata dal calo del comparto telefonia – prosegue la nota –, dopo anni di continua crescita, e dall’assestamento dei consumi del segmento information technology, pur registrando, nel secondo trimestre, un’inversione di tendenza e il ritorno alla crescita". In rialzo il mercato dei piccoli elettrodomestici, mentre la categoria ‘altri prodotti’ si avvale della performance straordinaria del comparto consolle e videogiochi. Ammontano infine a 18,2 milioni gli investimenti, principalmente riconducibili a progetti di It.

Da segnalare infine che nel corso del consiglio comunale di martedì l’assessora Paola Casara ha reso noto che Fnac Darty, ha incontrato il sindaco Gian Luca Zattini e gli ha assicurato la continuità sia dell’attività sia occupazionale sul territorio.