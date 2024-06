Valenti batte Deo. Il rocchigiano doc sbaraglia la ’oriunda’: "Faremo il bene di tutti"

I cittadini di Rocca San Casciano che si sono recati alle urne, 1.168 su 1.675 aventi diritto al voto ovvero, il 69,73%, hanno scelto come nuovo sindaco Marco Valenti, 65 anni, da poco in pensione come direttore di Confartigianto di Forlì negli ultimi tre anni, che ha vinto con la lista ‘Tutti insieme per Rocca’ con 695 voti (60,43%) ottenendo 7 seggi in consiglio comunale, contro Elisa Deo, tre mandati di sindaca a Galeata, alla guida della lista civica ‘Rocca nel cuore’, la quale si è fermata a 455 voti (39,73%). Le schede nulle sono state 12 e le bianche 6.

"Ringraziamo tutti i rocchigiani che ci hanno sostenuto e votato – commenta il neosindaco Marco Valenti –. È stata una campagna elettorale molto dura, come da tempo non avveniva a Rocca, ma abbiamo sempre tenuto toni moderati, senza mai rispondere alle provocazioni, ma ascoltando i nostri concittadini". Poi il nuovo sindaco cita il programma della lista e precisa: "Da domani lavoreremo tutti insieme per il bene comune di Rocca, impegnandoci per attualizzare il programma che abbiamo sottoposto al giudizio dei cittadini".

"Fra le prime cose da valutare – sostiene ancora Valenti –, sono i lavori del postalluvione e del dopo terremoto. In particolare bisogna capire a che punto sono gli oltre venti appartamenti di persone e famiglie ancora sfollate. Poi occorre iniziare a riorganizzare gli uffici comunali con un progetto di unificazione delle forze insieme ai comuni vicini di Dovadola e Portico e San Benedetto, perché da soli non si può più proseguire".

Dall’altra parte, Elisa Deo, e con lei coloro che l’hanno chiamata dalla vallata del Bidente per candidarsi nella cittadina della Festa del Falò, si aspettavano invece una vittoria, magari risicata, sia perché Deo arrivava da Galeata con l’esperienza di tre mandati da sindaca, sia perché erano riusciti a formare una lista di ‘persone giovani e nuove all’impegno amministrativo’ che aveva creato molte aspettative di cambiamento.

Ma i rocchigiani hanno preferito premiare la continuità, un primo cittadino rocchigiano doc e una lista rassicurante. Probabilmente di Valenti è stato apprezzato anche il suo lungo impegno nelle associazioni di volontariato e in parrocchia, nonché l’aver già amministrato in passato come assessore esterno con la sindaca Anna Vallicelli, poi vicesindaca a Meldola nella giunta Zattini.