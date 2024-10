"Vestiti, proposta diversa dal centro"

Una mattinata di chiacchiere, colazione al bar e passeggio tra le vetrine con l’amica, per Alessia Arpaia, di Meldola, che sta sperimentando i pancake di Umami: "È un bar molto carino, con un’ottima offerta". Una tappa piacevole per ristorarsi tra un negozio e l’altro: "Da quando ha aperto mi è capitato spesso di venire qui a Formì – spiega Alessia –, anche perché è molto vicino a Puntadiferro e quindi comodo se si ha bisogno di fare acquisti". Anche Alessia predilige in particolare l’offerta legata al settore dell’abbigliamento: "Quando vengo – spiega – di solito mi fermo a guardare i negozi di vestiti, in particolare mi piace Calliope, che qui in città non c’era mai stato prima dell’apertura di Formì".