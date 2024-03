Via Emilia-bis, incontro a Roma: "Presto la programmazione"

Da tempo si parla di un collegamento veloce che vada a ridurre il tempo di percorrenza tra Forlì e Cesena: un’infrastruttura importante che richiede tempi lungi, ma che ora sembra avere acquisito, almeno in parte, una consistenza in più. Fmi (Forlì Multiservizi Integrati) ha tra le sue mansioni anche un’attività di progettazione che ha visto la società forlivese impegnata nei lotti 1 e 2 in fase di realizzazione proprio del collegamento veloce tra Forlì e Cesena, la cosiddetta via Emilia bis.

"A seguito delle notizie dei giorni scorsi relativi al lotto 0 e al lotto 5 – afferma Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi – abbiamo ritenuto di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro conoscitivo e di approfondimento in ordine alle evoluzioni riguardanti l’avanzamento nella realizzazione dell’intera infrastruttura. Ringraziamo il Ministero che ha immediatamente recepito la richiesta, rendendosi disponibile con il viceministro Galeazzo Bignami ad un incontro con anche il coinvolgimento di Anas".

Nei giorni scorsi, così, si è tenuto a Roma presso il Ministero una verifica con il viceministro Galeazzo Bignami (nella foto) alla presenza di Anas ed Fmi, sullo stato di avanzamento del collegamento veloce Forlì-Cesena, anche a seguito del recente inserimento nel contratto di programma di Anas per la progettazione del lotto 0 e del lotto 5 della secante di Cesena, approvato a Palazzo Chigi in sede Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). È un significativo passo avanti per procedere con la realizzazione dell’importante infrastruttura, poiché l’incontro preliminare costituisce una tappa fondamentale per poter elaborare gli studi tecnici e le valutazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell’opera.

"Fmi ha elaborato in passato – aggiunge Bongiorno – progetti utili alla realizzazione del collegamento veloce Forlì-Cesena e all’esito dell’incontro con il viceministro Bignami e con Anas si è convenuto di rafforzare le sinergie esistenti per sviluppare quanto prima la progettazione da cui evincere soluzioni tecniche e valutazioni finanziarie connesse alla realizzazione delle nuove opere. Come Fmi, inoltre, in questo contesto rimaniamo a disposizione dei nostri Comuni soci".