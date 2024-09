Vicini in festa a Castrocaro

Le controversie tra vicini di casa appesantiscono il lavoro delle procure di tutta Italia: all’origine delle liti rumori molesti, problemi di parcheggio, animali troppo esuberanti e varie altre mancanze di rispetto del regolamento condominiale. Una realtà che non ha mai sfiorato i residenti in via Isonzo a Castrocaro, dove nei giorni scorsi si è celebrata la settima edizione della locale Festa dei vicini di casa.

"La prima è stata organizzata nel 2014, poi ne abbiamo saltate quattro per cause di forza maggiore, a partire dall’emergenza sanitaria", spiega l’ideatore dell’iniziativa Giuliano Ruscelli, salito agli onori della cronaca recente per aver festeggiato il pensionamento e i sessanta anni di vita in seno al castello medievale, fatto piuttosto inusuale.

La festa è iniziata alle 19 ed è durata fino a mezzanotte in un clima di allegria e cameratismo, complice la magica atmosfera delle sere d’estate. Ad annunciare l’evento un cartello affisso sul cancello del condominio una settimana prima della data stabilita per i festeggiamenti. "Non invito i vicini personalmente perché potrei dimenticare qualcuno – prosegue Giuliano –, così invece tutti possono leggere. E infatti sono venuti a decine nel fresco giardino del nostro piccolo condominio. Avevo come sempre scritto che ognuno poteva, e non doveva, portare una sua piccola specialità da mangiare e qualcosa da bere. E di roba ce n’era davvero in abbondanza".

A intrattenere i presenti anche una simpatica lotteria gratuita con premi acquistati da tre famiglie, quella di Giuliano e altre due che collaborano attivamente all’organizzazione della festa. Estrazioni accompagnate dal commento umoristico cucito addosso a ogni vicino dall’organizzatore, artista consumato grazie a una simpatia innata e travolgente. "E dopo la cena musica, balli, trenini e tante risate. Siamo stati ‘in movimento’ fino a mezzanotte e tutti hanno gradito. Al punto che il prossimo anno, considerato che l’estate è lunga, potremmo organizzare una festa a giugno e una a settembre. Sono veramente orgoglioso e contento della riuscita – conclude Ruscelli – e spero che la festa si celebri ogni anno. Per sempre".