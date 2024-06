Violento frontale tra auto . Due ferite gravi al Trauma Center

Un violento schianto tra due auto si è verificato ieri intorno alle 13,30 sulla strada provinciale 16 in località Marzeno, frazione di Brisighella. L’incidente, in cui sono rimaste coinvolte tre persone, si è verificato in via Scavignano, poco oltre l’incrocio con via Bicocca. Sulla strada che da Faenza porta a Modigliana, una Ford Fiesta di colore grigio scuro stava viaggiando da Modigliana in direzione Faenza quando, per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con una Fiat 500 di colore beige che marciava in direzione opposta. Nonostante lungo la strada siano presenti molte curve, le auto si sono scontrate frontalmente in un tratto rettilineo.

Nello schianto i detriti hanno coinvolto anche un’altra auto, che viaggiava in direzione Faenza. La Ford Fiesta era condotta da una 48enne modiglianese che viaggiava da sola. A bordo della 500 invece, c’erano due persone, una 25enne, nata a Faenza e residente a Tredozio, e il nonno, un 76enne di Tredozio seduto sul sedile del passeggero. Il nonno e la nipote erano di ritorno una visita medica. Secondo una prima ricostruzione, la donna al volante della Ford Fiesta avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo invadendo parte della carreggiata opposta e urtando così il veicolo che in quel momento stava sopraggiungendo. Sul luogo del sinistro si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Faenza, che hanno estratto le persone ferite, due ambulanze del 118 Romagna Soccorso, l’elimedica e la polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina per i rilievi di legge. In loco sono anche intervenuti i Carabinieri della stazione di Modigliana.

Ad avere la peggio sono state le due conducenti. Per entrambe si è reso necessario il trasferimento al Trauma Center dell’Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per dinamica. Entrambe, infatti, sarebbero rimaste coscienti e nessuna delle due è in pericolo di vita. L’anziano invece è stato condotto all’Ospedale di Faenza per le cure del caso. Pesanti ripercussioni si sono verificate lungo l’asse viario. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza, infatti, il traffico è stato regolato per alcune ore.

Damiano Ventura