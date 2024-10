Wedding Day: pomeriggio dedicato ai futuri sposi al Castello

Sposi in festa domenica al Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole, teatro della quarta edizione di ‘Wedding Day’. Un pomeriggio dedicato alle coppie in cerca di ispirazione in vista del giorno più bello, con i migliori fornitori del settore pronti a offrire idee e soluzioni. Alle 15 inizio della manifestazione e accoglienza. Alle 16 visita al maniero e alle 17, sfilata di abiti firmati Batani Sposa, indossati da modelle acconciate da Valentina & Valerio Parrucchieri.

Alle 17.30 il momento magico del taglio della torta della Pasticceria Gran Caffè 900, accompagnato da spettacolo pirotecnico e degustazione finale. Durante la manifestazione sarà disponibile un buffet a cura di Roda Catering. In chiusura estrazione con premi esclusivi e sconti importanti per il matrimonio, messi in palio dai fornitori partecipanti che, con i loro allestimenti trasformeranno lo splendido maniero rinascimentale in una vera e propria esperienza da vivere. Sarà infine aperto il bar del Castello, per un momento di relax o un brindisi. L’ingresso è gratuito per le coppie di futuri sposi, registrazione obbligatoria su bit.ly/weddingdayalcastello. Info: 333.9909562, pagina Facebook Wedding Day al Castello o Castello del Capitano delle Artiglierie.