Forlì, altra doppietta nel mirino

Il Softball Forlì torna sul diamante del Buscherini per la quinta giornata del girone di andata di serie A1. Forti del primo posto in graduatoria, le ragazze del patron Bombacci affrontano la Metalco Thunders di Castelfranco Veneto (gara1 al via alle 16, gara2 alle 18.30). Dopo i primi due turni ricchi di sorprese sembrava fosse l’anno di un torneo equilibrato, contro i pronostici della vigilia. Appena due settimane dopo, invece, la classifica è già divisa in due tronconi netti: in alto le favorite, staccate tutte le altre.

Tra queste, le Metalco Thunders. Allenate da Sabrina Del Mastio (che per tanti anni ha vestito la maglia di Forlì), le trevigiane occupano la sesta posizione con un record di 3-5. Ma che non siano affatto da sottovalutare lo suggerisce la doppia vittoria sul campo del Saronno, detentore dello scudetto: un colpo (0-3 e 4-6) tanto sorprendente quanto meritato, e che obbliga le romagnole di Juni Francisca ad affrontare la partita con disciplina e concentrazione.

A enfatizzare l’importanza di queste gare c’è il fatto che in calendario si collocano all’immediata vigilia di un uno-due molto impegnativo: nei fine settimana successivi, infatti, Forlì prima giocherà in trasferta a Bollate e poi ospiterà le campionesse d’Italia.

Dall’alto comunque del suo primo posto in classifica, Forlì può essere ovviamente ben contenta di quel che sta facendo. Le romagnole si fanno apprezzare in tutti i reparti, ma è palesemente l’attacco quello che risalta di più. Forlì ha la miglior media battuta di squadra con .345: a guidare le statistiche individuali c’è Marta Gasparotto con .536 di media e 3 fuoricampo. L’unico peccato è che tutta la positività in attacco abbia in fin dei conti prodotto non troppi punti (alto il numero di corridori lasciati in base) ed è un fattore che può essere rischioso contro squadre poco fallose.

Quanto ai numeri del Castelfranco, in attacco ha una media battuta di .224 (la penultima del campionato) e ha nell’interbase Gregnanin l’unica oltre i .400 di media. In pedana le Thunders schierano Biasi nella gara delle lanciatrici italiane (record di 2-2 e una media pgl di 3,82), e in quella delle straniere l’australiana Jessica Tolmie (in Coppa Campioni 2021 con le olandesi del Roef).

Le altre partite: Sestese-Inox Team Saronno, Taurus Donati Gomme Old Parma-Bertazzoni Collecchio, Rheavendors Caronno-Macerata e Mia Office Blue Girls Pianoro-Mkf Bollate.

e. ma.