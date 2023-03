Tomat trascina la Bleu Line ma la rimonta si spegne al 5° set

La rimonta della Bleu Line si ferma al tie-break. Sotto di due set, si rialza ma alla fine cede di schianto sotto i colpi della Lucky Wind Perugia (25-22, 25-19, 17-25, 20-25, 15-7), dopo 2 ore e 17 minuti di battaglia. Trascinata da una Tomat immarcabile, Forlì azzanna il match col morso giusto (6-9, poi 11-14 e 15-18), ma fa i conti senza l’oste; così, Trevi piazza un controbreak micidiale (22-18). Set indirizzato e chiuso (25-22) con un mani out griffato Castellucci (top scorer con 24 punti). Il secondo atto è un monologo umbro. Subito 4-1 con un bolide terrificante di Casareale. Complice una Lillacci che non fa cadere nemmeno la polvere, la Lucky Wind incrementa il vantaggio (18-11) non lasciando margini di manovra a Forlì, il cui muro è sistematicamente aggirato. Un diagonale in extrarotazione di Casareale fissa il 25-19.

A questo punto Trevi si siede e la Bleu Line esce dal guscio. Ace di Bacchilega nella zona di conflitto (1-4) e monster block di Elisa Morolli (5-9). Forlì alza le barricate e scappa con una palombella irriverente di Mauriello (7-12). Nel mentre, anche Cecilia Morolli si desta e per le umbre è notte fonda: 13-21. Un dardo di Mauriello è il preludio al 17-25 che riapre i giochi.

Galvanizzata, la Bleu Line riparte a tuono: 1-6, poi 6-11. La Lucky Wind accorcia, Castellucci imbuca la palla del postino e il pareggio si materializza. È punto a punto fino a quota 19, quando Forlì strappa e va a dama (20-25) con un muro imponente di Mauriello. Tutto rinviato al tie-break, nel quale però la Bleu Line, spremuta, crolla 15-7.

Tabellino Bleu Line: Tomat 22, Sgarzi ne, Gregori (L), C. Morolli 10, Mauriello 11, Tamborrino 1, Gardini 10, Giunchi, E. Morolli 3, Bellavista ne, Simoncelli. All.: L. Morolli.

Marco Lombardi