‘Imola a Natale’, albero e luminarie in centro: ecco il programma

Imola, 23 novembre 2024 – Dall’arrivo in centro storico di una speciale slitta proveniente dal Nord Europa alla conferma della pista del ghiaccio all’ex Circoli, passando per decine di iniziative tra spettacoli, mercatini e attività. La città prova a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni immergendosi nell’atmosfera delle feste con il cartellone delle iniziative di ‘Imola a Natale’, nato anche quest’anno dalla collaborazione tra Comune, Pro loco, enti, associazioni e aziende del territorio.

Sabato 30 novembre alle 17 in piazza Matteotti la consueta cerimonia di accensione delle luci dell’albero (un abete rosso donato dal Comune trentino di Folgaria e proveniente da un bosco certificato per il suo percorso di sostenibilità) e la benedizione del presepe realizzato dai volontari della cattedrale. Alle 17.30, mentre in centro storico arriverà un gruppo di artisti sui trampoli, concerto del coro Vocachildren al quale seguirà, alle 18.15, quello della banda musicale cittadina. Sempre sabato 30 verranno accese le luminarie in centro storico e scatteranno le proiezioni a tema natalizio sulla facciata del palazzo comunale.

Tante le iniziative in agenda nelle settimane successive. Sabato 14 dicembre dall’autodromo arrivano in piazza i ‘Motobabbi’ per la raccolta doni a favore dell’associazione No Sprechi. Domenica 15, alle 16.30, la consueta rappresentazione ‘Accadde a Betlemme’ a cura della scuola San Giovanni Bosco. Venerdì 20 alle 16.30, su una slitta originale del 19esimo secolo, arriverà in piazza di Babbo Natale, che ogni giovedì pomeriggio sarà in centro per ascoltare i desideri dei bambini, raccogliere le loro letterine e scattare una foto ricordo speciale.

E a Capodanno? Annunciato nei giorni scorsi l’annullamento dello spettacolo pirotecnico alla Rocca sforzesca causa attività del cantiere, martedì 31 dicembre, alle 17 e alle 21.30, sarà la volta del grande balletto, con la rappresentazione de ‘Il lago dei cigni’ di Tchaikovsky, al teatro Stignani. Notte di San Silvestro da passare anche al mercato ortofrutticolo, dove dal 24 dicembre torna ‘Natale Zero Pare’ a cura dell’associazione culturale App&Down.

“Dopo questo 2024 segnato da eventi sfidanti e difficili, possiamo ritrovare la magia del Natale pronta ad accendere e colorare Imola per le prossime settimane, in un tempo che speriamo possa portare pace e conforto”, commenta il sindaco Marco Panieri. È online la nuova app Eventi al Centro per restare aggiornati sulle iniziative in programma durante queste festività e non solo.

“Un altro tassello per la promozione dei tanti eventi che l’Amministrazione comunale e numerosi operatori organizzano durante l’anno – conclude l’assessore Pierangelo Raffini –, che insieme ai nuovi esercizi commerciali aperti in questi ultimi mesi offrono un motivo per frequentare il centro storico”.