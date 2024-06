Allarmi anti vandali a Imola dopo i blitz nelle scuole: il Comune investe sulla sicurezza

Imola, 25 giugno 2024 – L’anno scolastico che si è da poco concluso è stato caratterizzato, soprattutto nella prima parte, da furti e vandalismi ai danni di vari istituti cittadini di diverso ordine e grado. Per evitare che il 2024-25 diventi un triste remake di quanto già visto nei mesi scorsi, il Comune è da tempo impegnato in un piano sicurezza.

L’ultimo step in ordine di tempo è l’affidamento dei lavori, compiuto da Area Blu, di un paio di importanti appalti su questo fronte. Nel primo caso, si tratta di un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antintrusione delle scuole medie Andrea Costa in via Pio IX (raid a dicembre con i ladri andati via a mani vuote lasciando solo danni tra cui una porta forzata per entrare) e delle elementari Sante Zennaro. Le operazioni, per un valore di oltre 35mila euro più Iva, sono state affidate alla bolognese Aet. La stessa ditta si occuperà anche di un altro pacchetto di interventi, per ulteriori 40mila euro più Iva, che riguarderà altri edifici di Sante Zennaro.

Proprio il complesso di via Pirandello è stato infatti nei tra gli edifici più bersagliati da ladri e vandali mesi scorsi. Per questo motivo, ad aprile la Giunta aveva approvato un primo progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’installazione di alcuni impianti antintrusione redatto dalla società Area Blu. In base a quello schema, la messa in sicurezza riguarderà gli spazi che ospitano la segreteria dell’Istituto comprensivo 5 (edificio Q); la scuola materna statale e quella media (P), la materna comunale (M), i laboratori scuola media (edificio C); altre aule della scuola media (L).

Già a febbraio, nella prima variazione al bilancio di previsione 2024, il Comune aveva previsto una maggiore spesa di oltre 100mila euro per installazione e adeguamento degli impianti di allarme negli istituti cittadini. Un investimento, quello, coperto per 104mila euro con contributi da imprese private e con ulteriori 4.800 euro con avanzo da monetizzazioni.

A gennaio invece, dopo essere intervenuto sia sul fronte del potenziamento della vigilanza notturna che attraverso l’acquisto di armadietti blindati da mettere a disposizione di vari istituti imolesi, il Comune tramite Area Blu aveva disposto la "verifica di tutti i serramenti esterni" (porte e finestre) delle strutture con successivo ed eventuale ripristino dopo i blitz dei malviventi. Un servizio di mappatura e primo intervento, da svolgere nei prossimi due anni, affidato alla ditta Allestimenti& Pubblicità per un importo stimato in complessivi 40mila euro circa più Iva.

Il tema dei furti e dei vandalismi nelle scuole ha più volte tenuto banco, nei mesi scorsi, in Consiglio comunale. Le forze politiche di opposizione, in particolare il centrodestra, hanno esortato a più riprese la Giunta a intervenire per rafforzare la sicurezza negli istituti della città e delle frazioni.